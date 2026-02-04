Divorzio Vannacci-Salvini | Lega fuori da Consiglio regionale Toscana Simoni con Futuro nazionale

La Lega lascia il Consiglio regionale della Toscana dopo il divorzio tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini. Massimiliano Simoni, con il simbolo di Futuro Nazionale, ha subito postato sui social un messaggio di conferma, scrivendo “Andiamo avanti… Futuro Nazionale”. La scena politica regionale si muove in fretta, con i protagonisti che scelgono strade diverse e si preparano a nuove alleanze.

La sua foto con il simbolo ‘Futuro nazionale’ Massimiliano Simoni l’ha postata via social subito dopo l’annuncio di addio di Roberto Vannacci alla Lega e al leader nonché vicepremier Matteo Salvini: “Andiamo avanti.Futuro Nazionale”, scrive ripostando l’annuncio del generale europarlamentare. (Foto Fb Massimiliano Simoni) Scontato che Simoni, fedelissimo dell’ormai ex vice di Salvini in Lega, livornese di nascita e residente nella Versilia in cui vive Vannacci, seguirà Roberto Vannacci. “ Io sto con Vannacci “, ha ribadito a ‘Monitor Italia’, trasmissione di Noi Tv. E dunque pare scontato un futuro passaggio dalla Lega Salvini in gruppo misto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

