Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento. Il marchio “Futuro Nazionale” risulta già registrato nel 2011 da un ex consigliere regionale del M5s, Mercante. Ora si apre una causa legale che potrebbe bloccare l'uso del nome da parte di Vannacci.

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci deve cambiare nome, marchi registrato nel 2011 dall'ex M5s Mercante

Roberto Vannacci dovrà rivedere il nome del suo nuovo partito.

Roberto Vannacci ha depositato il marchio “Futuro nazionale”, alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra.

