Vangelo dell’8 febbraio 2026 | se noi smettiamo di essere sale e luce non serviamo a nulla

Questa mattina, don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere sul Vangelo dell’8 febbraio 2026. Ricorda che se smettiamo di essere “sale e luce”, non serviamo a nulla. La giornata comincia con questa chiamata a vivere con più consapevolezza e impegno, senza perdere di vista il significato di essere testimoni del Vangelo nel quotidiano.

Meditiamo il Vangelo dell’8 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questa quinta domenica del tempo ordinario, Gesù chiarisce l’identità dei discepoli, ossia sale che dà sapore e luce che orienta nel mondo. Il Signore chiede loro coerenza visibile, opere che siano luce per la vita quotidiana e che rendano gloria a Dio Padre. Lo stesso vale per ognuno di noi, cristiani chiamati a vivere in modo coerente, mettendo a frutto i doni che il Signore ci ha fatto. Mt 5,13-16In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Oggi si torna a riflettere sul Vangelo del 2 febbraio 2026, giorno in cui Gesù si rivela come la luce che illumina tutti i popoli.

Questa mattina ci svegliamo con una riflessione sulla luce e su come essa non sia fatta per restare nascosta.

