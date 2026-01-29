Vangelo del 29 gennaio 2026 | la Luce non è fatta per rimanere nascosta

Questa mattina ci svegliamo con una riflessione sulla luce e su come essa non sia fatta per restare nascosta. Don Luigi Maria Epicoco ci invita a pensare a come la nostra fede possa illuminare il mondo e non rimanere nel silenzio. È un invito a non avere paura di mostrare chi siamo e cosa crediamo, anche nelle piccole cose di ogni giorno.

Meditiamo il Vangelo del 29 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo giovedì della terza settimana del tempo ordinario, la Parola ci esorta a un atto di coraggio che viene dall’animo, ossia fare in modo che la luce, che ci è stata data in dono, non rimanga nascosta. Gesù ci esorta nell’essere vigili, nel metterci in ascolto dal profondo e vivere con fede e coerenza. In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 29 gennaio 2026: la Luce non è fatta per rimanere nascosta Approfondimenti su Vangelo 29Gennaio2026 Vangelo del 25 gennaio 2026: Gesù comincia ad annunciare il Vangelo Il Vangelo del 25 gennaio 2026 ci invita a riflettere sull’inizio dell’annuncio di Gesù. Commento al Vangelo di oggi 3 gennaio 2026: Gv 1,29-34 Il passo del Vangelo di oggi, Giovanni 1,29-34, ci invita a riflettere sulla figura di Gesù come l’Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Vangelo del giorno – gio 29 gen 2026 | LASCIA CHE IL VANGELO TI ILLUMINI - Mc 4,21-25 Ultime notizie su Vangelo 29Gennaio2026 Argomenti discussi: Di quale luce sono io portatore? - 29 gennaio 2026; Giovedì 29 gennaio 2026 | Manuela, Fabrizio e Ivan commentano il Vangelo del giorno; Pordenone il 29 gennaio al Palazzo del Fumetto Disegni d’acqua; 48a Giornata nazionale per la vita. Rimettiamo al centro i bambini. Di quale luce sono io portatore? - 29 gennaio 2026«Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O piuttosto per metterla sul lucerniere? Non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto ... famigliacristiana.it Meditando la Parola: Ecco l’Agnello di DioIl commento al Vangelo di domenica 18 gennaio (Gv 1,29-34) a cura del Gruppo Scout Asti 1 - Davide, Giovanni, Sara, Magda, Marco e Matteo Giovanni Battista svolge un ruolo cruciale nel riconoscere e ... gazzettadasti.it Commento al Vangelo del 29 Gennaio - facebook.com facebook Vangelo e commento di oggi 27 gennaio x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.