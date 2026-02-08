Vandalizzata la targa dell' onorevole Kelany a Fondi | solidarietà di FdI

A Fondi, qualcuno ha preso di mira l’ufficio dell’onorevole Sara Kelany. La targa è stata vandalizzata: il suo nome è stato cancellato con un pennarello e scritto “Fascisti”. La polizia sta indagando, mentre i membri di Fratelli d’Italia esprimono solidarietà e condannano l’atto.

Vandalizzata, a Fondi, la targa dell'ufficio dell'onorevole Sara Kelany. Con un pennarello, il suo nome è stato barrato con una X ed è comparsa la scritta “Fascisti”. “La situazione è grave, ma non è seria. Idioti, vandali e provocatori. Se l’intento era intimidire, avete fallito completamente il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Fondi Kelany

A Fondi, qualcuno ha vandalizzato la targa dell’ufficio dell’onorevole Sara Kelany.

È stata danneggiata la targa commemorativa di Andrea Campagna a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fondi Kelany

Argomenti discussi: FONDI | Vandalizzata la targa dell’ufficio di Sara Kelany, la solidarietà di Fratelli d’Italia; Degrado al parco e targa in memoria di Michelle Causa non ripristinata: la rabbia della famiglia della ragazza uccisa a Primavalle; Furia dei vandali nel parco sull'Isonzo: pannelli divelti, mutilata l'orsa di legno; Vandalizzata la targa dell’ufficio della deputata Kelany, la solidarietà di Calandrini.

Vandalizzata la targa dell'on. Kelany a Fondi: solidarietà di FdIVandalizzata, a Fondi, la targa dell'ufficio dell'onorevole Sara Kelany. Con un pennarello, il suo nome è stato barrato con una X ed è comparsa la scritta Fascisti. La situazione è grave, ma non è ... latinatoday.it

Lucio Battisti e la targa vandalizzata a Rimini, la vedova: Ignoranti, non sanno chi eraRimini, 7 settembre 2025 – Chi ha divelto la targa con il nome di Lucio e l’ha gettata poi tra i cespugli, dimostra di non avere né un briciolo di cultura e storia, né di rispetto. Tu chiamali se ... ilrestodelcarlino.it

FONDI | Vandalizzata la targa dell’ufficio di Sara Kelany, la solidarietà di Fratelli d’Italia facebook