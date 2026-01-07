Vandalizzata la targa in memoria di Andrea Campagna a Milano

È stata danneggiata la targa commemorativa di Andrea Campagna a Milano. La targa ricorda l'agente della Digos, ucciso nel 1979 dal gruppo Proletari armati per il comunismo. L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di preservare la memoria storica e il rispetto per le figure che hanno contribuito alla sicurezza del paese.

è stata vandalizzata la targa in memoria di Andrea Campagna, l'agente della Digos ucciso nel 1979 dal gruppo Proletari armati per il comunismo. Lo denuncia l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, a cui fanno eco il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. È stata spezzata in due la lapide in memoria di Andrea Campagna, l'agente della Digos ucciso in un agguato terroristico il 19 aprile 1979 in via Modica, nel quartiere della Barona.

