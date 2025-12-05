Vandalizzata la targa all' ingresso del circolo di Fratelli d' Italia a Pontedera

Pisatoday.it | 5 dic 2025

"La targa all'ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo diciamo con chiarezza: la targa verrà sostituita e il muro ripulito immediatamente. Non sarà certo un gesto vile a intimorirci. Ci sono ben altre azioni che potrebbero anche solo sfiorare l'idea di farci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

