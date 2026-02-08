Vandali senza freni in zona stazione spaccati i vetri di ben 17 auto in sosta

Un gruppo di vandali ha preso di mira la zona della stazione, danneggiando 17 auto in sosta lungo via Pico della Mirandola. I proprietari si sono trovati davanti a vetri rotti e auto danneggiate senza alcun avviso, proprio dietro al Comando dei Carabinieri. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma ancora nessun arresto. La paura cresce tra i residenti e i proprietari dei veicoli.

Amara sorpresa per i proprietari di diverse auto che avevano lasciato il loro mezzo in sosta lungo via Pico della Mirandola, la strada che costeggia i binari alle spalle della stazione ferroviaria, a pochi passi dal Comando dei Carabinieri. Nel corso della notte, presumibilmente, è andato in.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Stazione Vandali Vandali alla stazione di Montecatini, spaccati gli schermi delle biglietterie Baby vandali in stazione, sassate a vetri e sedili: presi dai carabinieri Due minorenni di 14 e 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Artogne per aver danneggiato vetri e sedili in una stazione a Pian Camuno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Stazione Vandali Argomenti discussi: Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie un salasso da 40mila euro; Furto al cimitero di Olcella, spariscono 5 croci in bronzo dalle tombe: Ladri senza freni, non c’è più rispetto; Merlino, sventato maxi-furto di rame da 400 chili: ladri sorpresi nel cortile della Prysmian. Danneggiata l'auto dell'ex commissario capo del pool 'Unabomber' Il poliziotto era a un funerale in Friuli, 'non è vandalismo' Atto intimidatorio nei confronti di Fabio Zocco, ex poliziotto della squadra mobile di Venezia e già capo del pool che indagò su Unabo facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.