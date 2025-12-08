vandali alla stazione di montecatini spaccati gli schermi delle biglietterie

Montecatini Terme, 8 dicembre 2025 – Vandalizzate nella notte tra sabato e domenica tutte le macchinette dedicate all’acquisto elettronico dei biglietti alla stazione dei treni Montecatini Centro. Un danno enorme anche per i passeggeri, dato che la biglietteria non è attiva e salire su un treno senza biglietto vidimato in tasca significa rischiare di essere multati. A segnalare l’ennesimo danno a Ferrovie dello Stato, Marco Lucarelli (Controllo del Vicinato): “Mi sono recato personalmente a vedere le condizioni della stazione, che risulta ancor peggio di quanto mi era stato segnalato. Essendo domenica, non è semplice avere un riscontro immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

