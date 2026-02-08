Vance in centro a Milano pranzo in un ristorante della tradizione | risotto mondeghili e cotoletta

J.D. Vance si trova nel centro di Milano, dove ha pranzato in un ristorante tipico. Ha scelto piatti della tradizione come risotto, mondeghili e cotoletta. La sua presenza in città si lega alle Olimpiadi invernali, che vedono Milano e Cortina come protagonisti. Vance è stato visto passeggiare con la famiglia, mentre si godeva il pranzo in un’atmosfera tranquilla, lontano dai riflettori.

Milano, 8 febbraio 2026 – Continuano le giornate milanesi di J.D. Vance, sempre presente in città con la famiglia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per pranzo, oggi 8 febbraio, il vicepresidente Usa ha scelto un ristorante tipico milanese a pochi passi dall'hotel dove alloggia, il Gallia alla Stazione Centrale. Si tratta dell'Osteria Cornalia che "fonde la tradizione della cucina milanese con?la ricerca dell'alta qualità delle carni alla griglia selezionate con cura", si legge sul sito del locale.

