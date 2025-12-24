Pranzo di Natale fuori casa | Più famiglie al ristorante ma rispettando la tradizione

Sempre più famiglie scelgono di trascorrere il pranzo di Natale fuori casa, optando per ristoranti locali che rispettano le tradizioni della festa. Questa soluzione permette di gustare piatti tipici senza dover cucinare, offrendo un’occasione di convivialità e relax durante le festività. A Cesena, molte persone preferiscono affidarsi alla qualità delle proposte culinarie offerte dal territorio, mantenendo viva la tradizione natalizia anche fuori casa.

Natale con i tuoi. Magari al ristorante. Anche quest’anno tanti cesenati sceglieranno di consumare almeno uno dei pasti di questi giorni di festa senza dover pensare ai fornelli, ma affidandosi piuttosto a una delle tante proposte culinarie messere in tavola nel territorio. Carne o pesce, menù alla carta (sempre più gettonato) o proposta fissa, ci sono opzioni per tutti i gusti, da assaporare in cornici tematizzate per l’occasione e brindando al futuro insieme a parenti o amici. Secondo le stime di Fipe-Confcommercio, il pranzo del 25 dicembre farà registrare una spesa media di 82 euro a persona, bevande incluse, in aumento del 5,1% rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

