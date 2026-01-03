Lasagne risotto e polpette | il pranzo in ufficio è slow

In Italia, la pausa pranzo in ufficio rappresenta un momento di ristoro e relax, lontano dalla fretta dei pasti veloci. Tra lasagne, risotto e polpette, i lavoratori scelgono di dedicare tempo alla buona cucina, assaporandola con calma e senza fretta. Questo approccio valorizza il piacere di mangiare bene e di prendersi una pausa autentica, contribuendo a una giornata lavorativa più equilibrata e serena.

Altro che panino o tramezzino consumati velocemente al bancone del bar, i lavoratori italiani nella pausa pranzo preferiscono ritagliarsi il proprio momento in ufficio, consumando del buon cibo (assaporandolo lentamente) e chiudere i pensieri in un cassetto per un po’. Chi non ha la fortuna di avere a disposizione una sala lontana dagli schermi del computer, resta seduto alla propria scrivania. Tuttavia, per gli esperti va bene lo stesso, purché si stacchi la mente da incarichi e prestazioni, ne va del proprio benessere e fa bene anche al lavoro. Qualcuno si spinge oltre ritenendolo addirittura un momento Zen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

