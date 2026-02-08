Vance fischiato alla cerimonia Olimpiadi Trump | In USA non sarebbe successo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il vicepresidente Vance è stato fischiato dal pubblico. L’evento si è svolto senza incidenti, ma il gesto ha attirato l’attenzione e ha fatto parlare subito. Trump ha commentato che negli Stati Uniti questa cosa non sarebbe mai successa.

(Agenzia Vista) USA, 7 febbraio 2026 Il vicepresidente Vance è stato fischiato durante la cerimonia di apertura. Cosa ne pensa? "No, non ho visto. È vero? È sorprendente perché lui piace alle persone. Voglio dire, lui si trova in un paese lontano. In questo Paese non viene fischiato" così il Presidente Trump ad una giornalista. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

