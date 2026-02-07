JD Vance fischiato alla cerimonia d' apertura delle Olimpiadi sabato visita il Cenacolo

Sabato, mentre la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano si svolgeva tra fischi e applausi, JD Vance ha scelto di visitare il Cenacolo. La delegazione americana, oltre a seguire gare di hockey e pattinaggio, ha deciso di dedicare parte del tempo alla cultura, visitando uno dei luoghi più simbolici della città. È un modo per mescolare sport e storia, mentre le competizioni proseguono senza sosta.

Non solo hockey e pattinaggio, la delegazione americana a Milano per i giochi olimpici sta facendo anche visita ai luoghi culturali più importanti della città. Sabato mattina per il vicepresidente americano JD Vance è stata infatti organizzata una visita riservata al Cenacolo di Leonardo a Santa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: “Mi sorprende” Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi. Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: “Mi sorprende” Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi quando è apparso sul maxischermo durante il passaggio della delegazione degli Stati Uniti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Argomenti discussi: Olimpiadi, J.D. Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video; Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: Mi sorprende; Dai fischi a Vance al boato per l’Ucraina e Mattarella: cosa racconta l’apertura di Milano-Cortina; Comunicazione Italiana. Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: Mi sorprendeIl vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, non appena è stato ... fanpage.it I fischi per il vicepresidente statunitense J.D. Vance durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernaliVenerdì sera durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ci sono stati molti fischi e buu in segno di disapprovazione quando è apparso sul maxischermo dello ... ilpost.it Invece di inquadrare Vance (fischiato mai abbastanza) e non farci perdere un attimo della “cerchiobottista di regime” Pausini, che ha devastato con sguaiatezza l’inno di Mameli, non sarebbe stato brutto per la Rai regalare qualche primo piano e/o anche solo facebook Trump: "Vance fischiato a Milano È sorprendente perché piace alla gente" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.