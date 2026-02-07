Trump | Vance fischiato alla cerimonia delle Olimpiadi? Mi sorprende perché alla gente piace
Donald Trump si è detto sorpreso dei fischi rivolti a J.D. Vance durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano. Il presidente americano ha commentato che, secondo lui, la gente piace ascoltare le persone, anche se alcuni hanno fischiato il vicepresidente. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto discutere sui social.
Il presidente Usa Donald Trump si è detto sorpreso dei fischi rivolti al vicepresidente J.D. Vance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano. “È sorprendente perché alla gente piace“, ha detto il tycoon rispondendo alla domanda di un giornalista a bordo dell’Air Force One. “È in un Paese straniero, in tutta onestà”, ha aggiunto, “in questo Paese” Vance “non viene fischiato” Cuba non se la passa bene a livello turistico. Ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto Trump Caro Trump, comprati pure l’Italia. In fondo noi veniamo via per molto meno della Groenlandia Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
