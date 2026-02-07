Donald Trump si è detto sorpreso dei fischi rivolti a J.D. Vance durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano. Il presidente americano ha commentato che, secondo lui, la gente piace ascoltare le persone, anche se alcuni hanno fischiato il vicepresidente. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto discutere sui social.

Il presidente Usa Donald Trump si è detto sorpreso dei fischi rivolti al vicepresidente J.D. Vance alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano. “È sorprendente perché alla gente piace“, ha detto il tycoon rispondendo alla domanda di un giornalista a bordo dell’Air Force One. “È in un Paese straniero, in tutta onestà”, ha aggiunto, “in questo Paese” Vance “non viene fischiato” Cuba non se la passa bene a livello turistico. Ma meglio inseguire la rivoluzione che svegliarsi sotto Trump Caro Trump, comprati pure l’Italia. In fondo noi veniamo via per molto meno della Groenlandia Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Vance fischiato alla cerimonia delle Olimpiadi? Mi sorprende perché alla gente piace”

Approfondimenti su Trump Olimpiadi

Sabato, mentre la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano si svolgeva tra fischi e applausi, JD Vance ha scelto di visitare il Cenacolo.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trump Olimpiadi

Argomenti discussi: Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: Mi sorprende; Vance e la cravatta azzurra alle Olimpiadi, cosa c’è dietro il nuovo look del vice di Trump; Olimpiadi, J.D. Vance sommerso dai fischi a San Siro – Il video; Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance.

Trump: Vance fischiato a Milano? È sorprendente perché piace alla genteAlla fine, il presidente Donald Trump si è rifiutato di scusarsi per il video offensivo pubblicato sul suo account social che ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie, pur affermando di condannare ... lastampa.it

Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: Mi sorprendeIl vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, non appena è stato ... fanpage.it

Donald Trump ha commentato le contestazioni rivolte al vicepresidente JD Vance durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. A bordo dell’Air Force One, il presidente Usa ha dichiarato: «È sorprendente perché piace alla gente. Beh, facebook

Trump: "Vance fischiato a Milano È sorprendente perché piace alla gente" x.com