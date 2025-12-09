Dalla Valle dell' Irno all' Agro | il Natale avvolge il nostro territorio le iniziative a Baronissi e a Sarno

Il Natale infonde magia e gioia nel territorio tra Valle dell'Irno e Agro, con numerose iniziative che coinvolgono comunità e visitatori. A Baronissi e Sarno, le festività si arricchiscono di eventi e tradizioni che celebrano lo spirito natalizio, rendendo questo periodo speciale per residenti e turisti.

Dalla Valle dell'Irno a Sarno: il Natale continua a rendere magica l'atmosfera del nostro territorio. In particolare, a Baronissi, con una grande partecipazione di cittadini e famiglie, è stata inaugurata sabato l'edizione 20252026 di "Vivi Baronissi – Natale", il cartellone di eventi che.

