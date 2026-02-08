Valentino Rossi rivela qualche retroscena sulla scena con Mattarella. Dice che è stato un vero onore, e che il Presidente gli ha chiesto di portare con sé Bagnaia. Il video della cerimonia ha fatto il giro del web, mostrando il campione delle moto insieme al presidente, un momento che resterà impresso tra i ricordi più curiosi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Un conducente speciale, un passeggero fuori dall’ordinario. Tra i momenti più chiacchierati della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 c’è stato senza ombra di dubbio il delizioso filmato che ritrae il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si appresta a scendere da un tram meneghino guidato per l’occasione dal Campionissimo Valentino Rossi. Un video apprezzato all’interno dei nostri confini e non, divenuto come normale che sia virale sul web. A 48 ore dalla sorpresa, il “Dottore” si è detto estremamente soddisfatto di quanto avvenuto, svelando anche alcuni retroscena dell’incontro con il Capo dello Stato: “ È stato un onore, un momento bellissimo – ha detto Rossi al Corriere della Sera – E ho trovato il nostro Presidente in grande forma Speravo che il nostro viaggio per questa Milano magica e notturna fosse gradito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentino Rossi svela alcuni retroscena del filmato con Mattarella: “Un onore, mi ha chiesto di Bagnaia”

Durante la notte, un tram di Milano simula il viaggio di Mattarella e Valentino, toccando fermate fittizie come quella del Teatro alla Scala e arrivando fino a San Siro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

