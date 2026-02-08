Valentino Rossi racconta il backstage del video girato con Mattarella | Mi ha chiesto | Riusciamo a batterli questi spagnoli?

Valentino Rossi rivela i retroscena del video con Mattarella, raccontando l’incontro riservato con il presidente. Il campione di MotoGp si è lasciato andare, spiegando che il presidente gli ha chiesto: “Riusciamo a batterli questi spagnoli?” durante le riprese delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Rossi ha anche parlato di come sono andate le riprese segrete e di quella battuta sul Motomondiale, senza filtri.

Il video è stato girato in gran segreto il 2 febbraio. Valentino Rossi era stato contattato dagli organizzatori della cerimonia tempo prima e l’idea di trascorrere qualche minuto a tu per tu con il Presidente lo aveva particolarmente colpito. In passato lo aveva già incontrato a Roma, ma solo in occasione di un’udienza collettiva. Questa volta, invece, l’incontro è stato riservato: il campione ha presentato a Mattarella anche la sua compagna, Francesca Sofia Novello. «Le ha stretto la mano e le ha detto: “Auguri”. Abbiamo riso, anche se non so come interpretare un augurio del genere», ha raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Valentino Rossi si mette alla guida di un tram e sorprende tutti con un video dei Giochi olimpici.

Questa mattina a Milano, durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, è successo qualcosa di inaspettato.

