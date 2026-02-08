?Valentino Rossi e l' incontro con Mattarella per Milano-Cortina | Ero in soggezione poi mi ha fatto una domanda

Valentino Rossi ha incontrato il Presidente Mattarella a Roma. L’ex pilota si è detto in soggezione all’inizio, poi il capo dello Stato gli ha rivolto una domanda che gli ha fatto cambiare umore. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale, lasciando intendere che anche personaggi noti come Rossi si sentono coinvolti nelle prossime Olimpiadi.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si sono aperte con un video d'eccezione che ha visto protagonisti due simboli dell'Italia: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la leggenda del motociclismo Valentino Rossi. In un'intervista rilasciata a Corriere della Sera e Repubblica, il "Dottore" ha svelato i retroscena di quell'incontro memorabile, raccontando l'emozione di aver accompagnato il Capo dello Stato fino allo stadio di San Siro. Olimpiadi Milano Cortina, Sergio Mattarella sul tram con Valentino Rossi: l’ingresso in tribuna tra gli applausi L'incontro con Mattarella «La scena è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili», ha esordito Rossi, descrivendo il momento in cui il Presidente si è avvicinato per stringergli la mano e ringraziarlo del passaggio. 🔗 Leggi su Leggo.it

