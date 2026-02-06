Valentino Rossi autista del tram con a bordo Mattarella | il video dei Giochi olimpici con il campione di Tavullia

Valentino Rossi si mette alla guida di un tram e sorprende tutti con un video dei Giochi olimpici. Con lui a bordo c’è il presidente Sergio Mattarella, arrivato a San Siro per l’apertura della cerimonia. La scena ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati, che hanno scattato foto e filmato l’insolito incontro tra il campione di Tavullia e il capo dello Stato.

Sorpresa per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 a San Siro. Il Capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram alla cui guida c'è un conducente d'eccezione, il campione di moto Valentino Rossi. Da Tavullia a Milano, Dottor Rossi in divisa da tramviere guida il tram numero 26 (chiaro riferimento all'anno dei Giochi) che fa un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. All'interno si vede il Presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto mascotte dei giochi olimpici (che raccoglie lui da terra) e poi prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso.

