Valentino Rossi autista del tram con a bordo Mattarella | il filmato dei Giochi olimpici con il campione di Tavullia VIDEO

Da corriereadriatico.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano, durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, è successo qualcosa di inaspettato. Valentino Rossi, il campione di Tavullia, era a bordo di un tram come autista. Improvvisamente, sul tram è salito anche il presidente Sergio Mattarella. Un video mostra il momento in cui i due si sono incontrati, creando un’immagine insolita e curiosa di questa giornata sportiva.

Sorpresa per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 a San Siro. Il Capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram alla cui guida c'è un conducente d'eccezione, il campione di moto Valentino Rossi. Da Tavullia a Milano, Dottor Rossi in divisa da tramviere guida il tram numero 26 (chiaro riferimento all’anno dei Giochi) che fa un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più simbolici della città. All’interno si vede il Presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto mascotte dei giochi olimpici (che raccoglie lui da terra) e poi prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

