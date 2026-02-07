valentino rossi guida il tram di mattarella per milano cortina

Valentino Rossi ha preso il comando di un tram a Milano, guidando il mezzo tra i passanti e attirando l’attenzione di tutti. L’ex campione di motociclismo ha partecipato a un evento pubblico che fa parte della campagna di promozione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Rossi si è mostrato sorridente, salutando la folla, mentre il tram attraversava le strade della città. Un momento simbolico per avvicinare i cittadini alle prossime Olimpiadi.

Un momento chiave nell’avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha visto Valentino Rossi tra le presenze di spicco in una cornice pubblica, dove sport e istituzioni hanno dialogato in modo dinamico. L’episodio ha anticipato una stagione che promette spettacolo e competizione di alto livello. Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio, allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è stato dato ufficialmente il via alle gare che assegneranno medaglie nelle settimane successive. Gli organizzatori hanno ideato un breve video promozionale che cattura l’attenzione con un ritmo narrativo cittadino e una scena di intrattenimento spettacolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sergio Mattarella sale su un tram a Milano, diretto verso San Siro.

Questa sera il San Siro si illumina per l’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

MATTARELLA arriva a San Siro, il tram lo guida Valentino ROSSI | #MilanoCortina2026

