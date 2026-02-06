Milano Cortina Mattarella e lo ‘show’ in tram con Valentino Rossi per la cerimonia

Sergio Mattarella sale su un tram a Milano, diretto verso San Siro. È lì che si svolge la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tra i presenti anche Valentino Rossi, che partecipa allo spettacolo in modo informale. La città si prepara a vivere un evento importante, con il presidente che si mostra vicino ai cittadini e agli atleti.

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul tram verso San Siro per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A condurre il mezzo, Valentino Rossi. E' il segmento video che accompagna l'arrivo delle autorità per la cerimonia d'inizio dei Giochi. Mattarella, inizialmente ripreso di spalle, è il passeggero 'misterioso' del tram numero 26 che attraversa Milano. Ad ogni fermata, salgono passeggeri normali – bambini, ragazzi, famiglie – e speciali, gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci. Mattarella, nel corso del tragitto, si svela con un gesto: il presidente della Repubblica si mostra quando recupera un peluche caduto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Questa mattina il presidente Mattarella si presenta in modo diverso al suo arrivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

