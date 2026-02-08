Valentino Rossi e il tram con Mattarella alle Olimpiadi 2026 | Che emozione tutto in gran segreto

Valentino Rossi ha assistito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in un modo insolito. Nella cerimonia di apertura, il presidente Sergio Mattarella è arrivato in tram allo stadio di San Siro. Rossi era presente tra il pubblico e ha commentato con entusiasmo l’evento, definendolo un’emozione indescrivibile. L’atmosfera era carica di attesa e sorpresa, tutto mantenuto segretamente fino all’ultimo momento.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato in tram allo stadio di San Siro per la cerimonia di apertura. Un tram guidato da un macchinista d'eccezione, Valentino Rossi. " È stato un onore, un momento bellissimo. E ho trovato il nostro presidente in grande forma". Il pilota commenta così, con il Corriere della Sera, l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per girare il filmato che ha aperto di fatto le Olimpiadi. "Speravo che il nostro viaggio per questa Milano magica e notturna fosse gradito. Certo, sapere oggi che la cerimonia di apertura di Milano Cortina è stata vista da più di 2 miliardi di persone nel mondo mi rende davvero felice.

