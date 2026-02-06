La sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi | arriva in tram con Valentino Rossi come autista

Questa sera il presidente Sergio Mattarella sorprende tutti arrivando alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Inaspettatamente, si presenta in tram, accompagnato da Valentino Rossi, che fa da autista. La scena cattura l’attenzione di pubblico e fotografi, mentre il presidente mostra un volto più semplice e vicino alla gente.

Sergio Mattarella sorprenderà tutti questa sera alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica farà il suo ingresso allo stadio di San Siro addirittura in tram. Un gesto insolito e lontano dai consueti protocolli ufficiali, pensato per avvicinare idealmente il Capo dello Stato agli italiani e agli atleti presenti. Valentino Rossi al volante. A guidare il tram ci sarà niente meno che Valentino Rossi, il leggendario pilota di MotoGP. Una scelta che aggiunge un tocco di spettacolo senza però tradire la solennità dell’occasione. Il Presidente siederà tra la gente comune e alcuni atleti, mostrando il volto più vicino e informale della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

Durante l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il presidente Sergio Mattarella ha incontrato Valentino Rossi.

