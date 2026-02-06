Il presidente Sergio Mattarella ha deciso di arrivare in tram alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. Sorprende tutti, salendo su un mezzo pubblico e partecipando alla festa sportiva in modo semplice e diretto. Tra i presenti anche Valentino Rossi, che ha condotto l’evento, rendendo il tutto ancora più speciale. La scelta di Mattarella ha attirato l’attenzione di molti, che hanno apprezzato il gesto spontaneo e vicino alla gente.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono con un ‘fuoriprogramma’ che vede protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che arriva in tram alle Olimpiadi. È l’entrata, a sorpresa, del capo dello Stato, che caratterizza il prologo della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026. Un filmato che vede il presidente seduto come un comune cittadino, su un tram su cui salgono e scendono comuni cittadini, ma anche passeggeri speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci. Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi gli organizzatori hanno scelto la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella in tram a cerimonia Olimpiadi 2026, Valentino Rossi conducente

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi.

