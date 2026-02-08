Valentino Rossi | Con Mattarella è stato fatto tutto in segreto Hai a che fare con una certa aura

Valentino Rossi rivela che il video con Mattarella è stato preparato in segreto. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il campione ha detto che la collaborazione tra lui e il Presidente è andata bene, senza intoppi. Rossi ha aggiunto che c’era molta “aura” attorno all’iniziativa, ma tutto si è svolto senza problemi.

Valentino Rossi racconta i retroscena del video girato assieme al Presidente Mattarella e trasmesso durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina: è stata buona la prima, intesa perfetta tra i due.

