Valentino Rossi ha lasciato tutti a bocca aperta commentando un video con Sergio Mattarella. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, il campione ha detto che il Presidente è “un gran figo”, scatenando sorpresa e sorrisi tra i presenti. La gag tra il pilota e il capo dello Stato ha fatto il giro sui social in poche ore.

Una gag inaspettata quella andata in onda tra Valentino Rossi e Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Oggi, a distanza di giorni, il motociclista è ancora incredulo Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina c’è stato un filmato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un signore anziano raccoglie sul tram un peluche caduto a due bambini: è Sergio Mattarella. E a guidare il mezzo c’è Valentino Rossi. Una gag che è diventata viralissima e che ha colpito il mondo del web. Oggi, a distanza di giorni, il motociclista commenta la vicenda a Repubblica, ancora incredulo di ciò di cui è stato protagonista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentino Rossi commenta il video con Mattarella: “Lui è un gran figo”

Approfondimenti su Valentino Rossi

Valentino Rossi ha assistito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in un modo insolito.

Valentino Rossi si mette alla guida di un tram e sorprende tutti con un video dei Giochi olimpici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Valentino Rossi

Argomenti discussi: Il tram di Sergio Mattarella e Valentino Rossi è speciale, ecco perché; Olimpiadi, sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi autista; Il messaggio olimpico di Mattarella con il video in tram insieme a Valentino Rossi: il valore di serenità e normalità; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance.

Valentino Rossi e il tram con Mattarella alle Olimpiadi 2026: Che emozione, tutto in gran segretoValentino Rossi (Foto LaPresse/Alessandro La Rocca) Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate ... msn.com

Valentino Rossi tranviere per Mattarella: «Mi ha chiesto: Ce la facciamo a battere gli spagnoli?. E alla mia compagna ha detto: Auguri»La leggenda del Motomondiale racconta il retroscena del simpatico siparietto che lo ha visto protagonista alla cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano Cortina col presidente della Repubblica: «Un gr ... corriere.it

la Repubblica. . Valentino Rossi, tranviere. "Divertente, vero Ma che emozione girare quel video con il Presidente! Io che guido il tram in divisa, gli orchestrali della Scala e gli sciatori salgono a bordo. E all’improvviso, ecco lui tra i passeggeri. Poi noi due che facebook

Un tram chiamato Italia: Mattarella, Valentino Rossi e lo spot per #MilanoCortina2026 che sceglie la lentezza della responsabilità contro la retorica del protagonismo #Olimpiadi di @manucristelli x.com