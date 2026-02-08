Valentina Arrighetti e Gaia Moretto le ex pallavoliste aspettano un figlio | l’annuncio dolcissimo

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste, aspettano il loro primo figlio. Le due donne hanno condiviso la notizia su Instagram, mostrando tutta la felicità per questo momento speciale.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano il loro primo figlio. Le due ex pallavoliste hanno annunciato l’arrivo del bambino con un dolcissimo post su Instagram che racconta la gioia di questo momento così magico. Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano un figlio. Nello scatto condiviso su Instagram, Valentina e Gaia si abbracciano, mostrando il pancione. Insieme a loro i cani della coppia che le guardano e il gatto che riposa sulla sedia. Sullo sfondo il camino acceso. Una scena domestica dolcissima, che sa di casa, calore e affetto. “Ti aspettiamo”, hanno scritto le due ex pallavoliste. 🔗 Leggi su Dilei.it

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste, hanno pubblicato una foto sui social per annunciare di aspettare un bambino.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno iniziato la loro storia d’amore circa cinque anni fa.

