Come si sono conosciute Valentina Arrighetti e la moglie Gaia Moretto | Abbiamo capito subito che sarebbe stata una storia importante

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno iniziato la loro storia d’amore circa cinque anni fa. La loro unione si è consolidata nel tempo, portandole a condividere un progetto di vita che ha culminato con il matrimonio la scorsa estate. La loro relazione si distingue per sincerità e rispetto, elementi fondamentali che hanno rafforzato il legame, portandole a riconoscere fin dall’inizio la solidità e l’importanza della loro storia.

La scorsa estate Valentina Arrighetti e Gaia Moretto si sono unite in matrimonio a seguito di un fidanzamento durato circa cinque anni. Oggi l'ex pallavolista della nazionale e la centrale del Trentino saranno ospiti di Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove ripercorreranno l'emozionante giorno delle nozze ed i giorni successivi nel quale entrambe erano state travolte da una bufera mediatica. La storia tra la quarantenne ligure e la trentenne di Latisana inizia durante il lockdown quando le due si conoscono a distanza: "Ci siamo subito scoperte incuriosite l'una dall'altra, e quando finalmente abbiamo potuto vederci di persona, è scattata la scintilla.

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti ospiti a Verissimo, chi sono le due ex pallavoliste: carriere, matrimonio e le critiche per la vita "queer" - Dai campi di pallavolo al matrimonio, Gaia Moretto e Valentina Arrighetti si racconteranno oggi sabato 3 gennaio, a Verissimo, su Canale 5 a partire dalle 16:30. msn.com

Chi è Gaia Moretto, la moglie di Valentina Arrighetti/ Nel 2025 il “sì” tra le due ex pallavoliste - Chi è Gaia Moretto, la moglie di Valentina Arrighetti: ex pallavolista, nel 2024 ha lasciato il mondo dello sport giocato. ilsussidiario.net

