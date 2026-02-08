Le ex pallavoliste Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano un bambino l'annuncio dopo le nozze a giugno

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, ex pallavoliste, hanno pubblicato una foto sui social per annunciare di aspettare un bambino. Le due donne si sono sposate a giugno e ora si preparano a diventare mamme. La notizia ha fatto il giro del web, con tanti commenti di supporto.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto hanno iniziato la loro storia d’amore circa cinque anni fa.

Le ex pallavoliste Gaia Moretto e Valentina Arrighetti aspettano un figlio: l'annuncio sui socialArrighetti è genovese, classe 1985, capitana dell'Imoco e dello storico scudetto dal 2015 al 2016. Gaia ha nove anni in meno, è veneta, di Portogruaro e anche lei ha indossato la maglia dell’Imoco ... corriere.it

