Vale Rossi | Con Mattarella sul tram ' Buona la prima' L' ho trovato in gran forma

Vale Rossi ha incontrato il presidente Mattarella a San Siro in un modo originale. Era uno dei momenti più attesi dell’apertura della cerimonia, quando il capo dello Stato è arrivato a bordo di un tram guidato proprio da Rossi. La leggenda delle moto ha detto di averlo trovato in forma e ha commentato che il momento è stato “buona la prima”. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, con il pubblico che ha applaudito la simpatia del campione.

È stato uno dei momenti più riusciti e apprezzati dell'intera giornata inaugurale. Il presidente Mattarella che arriva a San Siro a bordo del tram condotto da Valentino Rossi è stata una cartolina decisamente divertente, non solo per chi la guardava ma anche per i diretti interessati. L'ex pilota l'ha raccontata così al Corriere della Sera: "È stato un onore, un momento bellissimo. E ho trovato il nostro Presidente in grande forma. Tutti sembrano contenti di aver assistito a una sorpresa riuscita". Valentino poi svela qualche "dietro le quinte": "Mi hanno contattato gli organizzatori tempo fa, spiegandomi di cosa si sarebbe trattato e mi è sembrata subito una grande idea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

