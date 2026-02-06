Olimpiadi 2026 Mattarella sul tram guidato da Valentino Rossi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il Presidente Mattarella si è trovato su un tram guidato da Valentino Rossi. Nel video prologo, il capo dello Stato scende dal tram e si rende conto che il pilota di MotoGP ha fatto da autista d’eccezione, vestito da tranviere. Una scena insolita che ha catturato l’attenzione e fatto sorridere i presenti.

Nel video prologo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende dal tram e si accorge che è stato condotto da un autista d'eccezione: Valentino Rossi in perfetta divisa da tranviere. Con un saluto al pluricampione mondiale di motociclismo si conclude il viaggio di questo tram davvero speciale. Dal video prologo alla cerimonia, il Presidente Mattarella fa il suo ingresso nello stadio per andarsi a sedere in tribuna al fianco della Presidente del Cio, Kirsty Coventry.

