Valanghe weekend nero in montagna Quattro morti fra Trentino e Valtellina

Un weekend tragico in montagna. Quattro persone sono morte in valanghe che si sono staccate tra Trentino e Valtellina. Due sono italiane e sono state trovate senza vita ieri in Trentino, dove le valanghe hanno colpito diverse zone. La situazione resta critica e le forze dell’ordine continuano le ricerche.

Bilancio tragico in montagna nelle ultime ore. È di due morti, entrambi italiani, il bilancio di due distinte valanghe ieri in Trentino. La prima vittima è uno dei quattro scialpinisti che era stato recuperato dalla valanga staccatasi a Bellamonte e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale S. Chiara di Trento, dove poi è morto. La seconda vittima è quella recuperata a Punta Rocca, sulla Marmolada nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16. È intervenuto l'Aiut Alpin, allertato dalla centrale operativa di Trentino emergenza. In entrambi i casi si tratta di due sciatori di 35 e 46 anni. È ricoverato invece in gravi condizioni all'ospedale di Sondrio il terzo scialpinista di 53 anni recuperato sotto la neve dopo la valanga, la seconda in 24 ore, che ha provocato due vittime nel territorio comunale di Albosaggia, in provincia di Sondrio, in Lombardia.

