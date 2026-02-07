Due valanghe travolgono scialpinisti in Valtellina e Trentino | due morti e un ferito grave

Due valanghe si sono abbattute oggi in due zone diverse: una in Valtellina, sull’alpe Meriggio, e l’altra nei pressi di Bellamonte, in Trentino. In tutto, ci sono state due morti e un ferito grave. Gli scialpinisti coinvolti sono stati sorpresi dalla neve che è improvvisamente caduta, senza lasciar loro scampo. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non sono riusciti a salvare due delle persone coinvolte. La zona è stata chiusa, e le autorità stanno facendo i rilievi per

Due valanghe si sono verificate oggi – sabato 7 febbraio – sull’alpe Meriggio, in Valtellina, nel nord della Lombardia, e nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La prima slavina si è staccata intorno alle 12 nel comune di Albosaggia e ha travolto tre sci-alpinisti. Secondo le prime informazioni, due sono morti, il terzo è invece riuscito a salvarsi uscendo da solo dalla neve. L’incidente è avvenuto in una giornata in cui l’allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini. Quella di oggi è, infatti, la seconda valanga che si è distaccata nella zona in 24 ore: ieri in Alta Valle Spluga, sopra Chiavenna, nel comune di Madesimo, è rimasto ferito gravemente sotto la neve e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo un militare di 30 anni del soccorso alpinino-fluviale della Guardia di finanza che era impegnato in un’esercitazione con altri finanzieri.🔗 Leggi su Open.online

