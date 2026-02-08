Valanghe in Valtellina e Trentino | quattro sci alpinisti perdono la vita tra neve e vento Emergenza soccorsi

Quattro sci alpinisti sono morti in due valanghe diverse, una in Valtellina e l’altra in Trentino. La neve e il vento hanno preso il sopravvento, rendendo la montagna implacabile. I soccorsi sono intervenuti, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le vittime. La zona è stata subito chiusa, mentre le ricerche continuano per verificare se ci siano altri dispersi.

La montagna, implacabile e silenziosa, ha ceduto sotto il peso della neve, strappando via quattro vite tra le vette della Valtellina e del Trentino. Una giornata che si era aperta sotto un cielo grigio, presagio di un’instabilità che si è trasformata in tragedia, segna profondamente il territorio alpino italiano. Le prime ore del 7 febbraio 2026 sono state funestate da una serie di eventi che hanno riportato alla mente la fragilità dell’uomo di fronte alla potenza della natura, e la necessità di una costante vigilanza in aree ad alto rischio come quelle montane. Il primo bollettino, giunto nel pomeriggio, ha parlato di un bilancio provvisorio di quattro vittime, due in Valtellina e due in Trentino, coinvolte in differenti incidenti legati alle valanghe.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due valanghe colpiscono due zone diverse in Italia, lasciando dietro di sé un morto e un disperso in Valtellina, mentre in Trentino un scialpinista è in condizioni gravissime.

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga ha travolto tre sci-alpinisti sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia.

