Valangamorto 19enne in Alto Adige

Questa sera un giovane scialpinista di 19 anni è morto in Alto Adige dopo essere stato travolto da una slavina. L’incidente è avvenuto sopra la Val Sarentino, nelle montagne di Laste Verdienes. Il ragazzo stava scendendo con un amico, che è stato sfiorato dalla neve e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La slavina si è staccata poco dopo le 21.45, mentre il giovane si trovava a iniz

21.45 Uno scialpinista è morto travolto da una slavina che si è staccata da Laste Verdienes, sopra la Val Sarentino, in Alto Adige: si tratta di un giovane alto atesino di 19 anni che aveva appena iniziato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla neve e ha lanciato l'allarme. Sul posto il Soccorso alpino,la Guardia di finanza e due elicotteri,ma quando il giovane è stato localizzato,e recuperato non c'era più nulla da fare.In tutto 6 i morti nelle ultime ore.

