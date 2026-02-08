Valanga in Valtellina | scialpinista si sacrifica per soccorrere altri due vittime sul Meriggio

Due scialpinisti sono morti ieri sul Pizzo Meriggio in Valtellina. Sebastiano Erba, di 35 anni, e Alfio Muscetti, di 46, sono stati travolti dalla slavina. Un altro scialpinista si è sacrificato per aiutare gli amici, ma non è riuscito a salvarli. La valanga ha preso tutti di sorpresa, e ora i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi. La zona rimane chiusa, e le autorità avvisano che condizioni meteo avverse aumentano i rischi in montagna.

La tragedia ha colpito il Pizzo Meriggio, nel territorio di Albosaggia, costando la vita a due scialpinisti: Sebastiano Erba, di 35 anni, e Alfio Muscetti, di 46 anni. L’incidente, avvenuto sabato 7 febbraio, ha gettato nello sconforto la comunità della provincia di Sondrio e ha suscitato profonda commozione all’interno del Club Alpino Italiano (CAI) e della Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Luigi Bombardieri”. La dinamica dei fatti, resa nota solo nelle ultime ore, rivela un drammatico tentativo di soccorso da parte di Erba, che ha perso la vita nel tentativo di aiutare altri sciatori coinvolti in un primo distacco di neve.🔗 Leggi su Ameve.eu

La valanga sull’alpe Meriggio in Valtellina si è rivelata fatale.

Una valanga ha travolto Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, mentre scialpinista si trovava sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, ad Albosaggia.

