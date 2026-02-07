La valanga sull’alpe Meriggio in Valtellina si è rivelata fatale. Due persone sono morte, una delle quali trovata dai soccorritori poco dopo essere stata estratta dalla neve. L’elicottero dei vigili del fuoco ha recuperato anche l’escursionista disperso, che però non ce l’ha fatta. La giornata di oggi si è conclusa con un’altra tragedia nelle montagne della zona.

Salgono a due le vittime della valanga che si è staccata all’ora di pranzo in Valtellina. L'escursionista disperso è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti con un elicottero; è morto poco dopo essere stato estratto dalla neve. Quasi del tutto illeso il terzo componente della comitiva che si trovava sull' alpe Meriggio. Allerta valanghe elevata sulle Alpi Orobie L’incidente è avvenuto in una giornata in cui l’allerta valanghe sulle alpi Orobie era molto elevato, con un indice di tre su una scala europea di cinque gradini. I tre sciatori erano impegnati in un’uscita fuori pista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Valanga in Valtellina, tragedia sull’alpe Meriggio: salgono a due le vittime

