Valanga sul Pizzo Meriggio | muore il sondriese Sebastiano Erba

Una valanga ha travolto Sebastiano Erba, 35 anni di Sondrio, mentre scialpinista si trovava sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, ad Albosaggia. Non c’è stato niente da fare: il giovane è morto sul colpo. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia. Le ricerche sono durate poche ore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Grande lutto a Sondrio per la morte di Sebastiano Erba, 35 anni, morto travolto da una valanga mentre si trovava sulla parete Nord del Pizzo Meriggio, ad Albosaggia, per un'escursione di scialpinismo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito dalla neve mentre cercava di prestare.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Pizzo Meriggio Valanga in Valtellina, tragedia sull’alpe Meriggio: salgono a due le vittime La valanga sull’alpe Meriggio in Valtellina si è rivelata fatale. Vicenza, valanga travolge scialpinista: muore 50enne sul Vajo Gabene Un uomo di 50 anni è deceduto dopo essere stato coinvolto in una valanga sul Vajo Gabene, a Vicenza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Pizzo Meriggio Morto Sebastiano Erba nella valanga sul pizzo Meriggio: Sondrio in lutto per il 35enne padre di due bambineLa montagna, per chi la ama, è casa. Per Sebastiano Erba, 35 anni, sondriese, quella parete nord del pizzo Meriggio era un luogo familiare, un terreno da vivere con rispetto e passione. Sabato però qu ... alphabetcity.it Tragedia in montagna: una valanga travolge tre sciatori. Un morto e un disperso. Soccorsi in azioneALBOSAGGIA. Tragedia in montagna: attorno a mezzogiorno di oggi, sabato 7 febbraio, si è verificata un valanga che ha travolto tre persone sul versante del Pizzo Meriggio, nel territorio comunale di A ... ildolomiti.it , Una massa di neve e ghiaccio si è staccata dal versante del Pizzo Meriggio, sopra Albosaggia, travolgendo tre scialpinisti che stavano salendo lungo un itinerario conosciuto e freq facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.