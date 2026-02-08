Valanga in Val di Fassa travolti 5 scialpinisti italiani

Questa mattina in Val Lasties, alta Val di Fassa, una valanga ha travolto cinque scialpinisti italiani. Uno di loro è rimasto completamente sepolto. I soccorritori sono arrivati sul posto e stanno cercando di estrarre i dispersi. La zona è stata immediatamente chiusa al pubblico.

(Adnkronos) – Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, alta Val di Fassa, coinvolgendo un gruppo di 5 scialpinisti di cui uno rimasto completamente sepolto. La chiamata al 112 è arrivata dopo le 10.30 da uno degli sciatori del gruppo. La Centrale unica di Emergenza ha allertato l'Aiut Alpin Dolomites,

