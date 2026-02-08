valanga in val di fassa cinque alpinisti travolti dalla slavina

Questa mattina, in Val di Fassa, cinque alpinisti sono stati travolti da una slavina che si è staccata nell'alta Val di Fassa poco dopo le 10. I soccorritori stanno lavorando sul posto per estrarli e verificare le loro condizioni. La zona è stata subito chiusa al pubblico mentre le ricerche continuano senza sosta.

VAL DI FASSA (TRENTINO ALTO ADIGE) - Valanga in Val Lasties, in Trentino Alto Adige: la slavina si è staccata nell'alta Val di Fassa dopo le 10.30 di oggi, domenica 8 febbraio. Sono cinque gli alpinisti coinvolti, di cui uno rimasto completamente sepolto dalla neve. L'intero gruppo è stato recuperato e soccorso: lo scialpinista sepolto, una volta riportato in superficie, è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri coinvolti non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. I soccorsi Le ricerche sono state attivate dagli alpinisti, tutti italiani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

