Valanga in Trentino travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

Quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga sopra il lago di Paneveggio, in Trentino. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che stanno cercando di mettere in salvo le persone coinvolte. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo e le squadre di emergenza stanno lavorando per trovare eventuali altri feriti.

(Adnkronos) – Vasta operazione di soccorso in Trentino per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte. L’incidente è avvenuto nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. Le ricerche sono attualmente in corso: sul posto stanno operando due. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Valanga Trentino Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valanga Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Valanga Trentino Argomenti discussi: Valanga con due morti sopra Solda in Alto Adige; Valanga a Solda travolge un gruppo di sciatori: morti due freerider; Tre sciatori finlandesi travolti da una valanga a Punta Beltovo (Bolzano): due morti; Chi sono le due vittime rimaste uccise nella valanga: si tratta di scialpinisti finlandesi. Valanga in Trentino, travolti quattro sciatori: in arrivo gli elicotteri del soccorso alpinoE' in corso un vasta operazione di soccorso in Trentino nella zona sopra il lago di Peneveggio, dove 4 sciatori sono stati travolti da una valanga. Sul posto stanno arrivando gli elicotteri del ... affaritaliani.it Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in TrentinoE' in corso un'ampia operazione di soccorso per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte, in Trentino. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago ... ansa.it Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in Trentino #ANSA facebook Bonifica valanga sulla pista rossa Cristiania a San Martino di Castrozza: nessuno sciatore coinvolto, operazioni concluse intorno alle 14. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.