Valanga in Trentino travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

Quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga sopra il lago di Paneveggio, in Trentino. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, che stanno cercando di mettere in salvo le persone coinvolte. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo e le squadre di emergenza stanno lavorando per trovare eventuali altri feriti.

(Adnkronos) – Vasta operazione di soccorso in Trentino per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte. L'incidente è avvenuto nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. Le ricerche sono attualmente in corso: sul posto stanno operando due.

Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valanga

Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda.

