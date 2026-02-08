Usigrai tuona contro la Rai | il comunicato su Petrecca non è stato accettato in tv

La Rai ha rifiutato di trasmettere un comunicato diffuso ieri da Usigrai, che criticava la telecronaca di Paolo Petrecca. L’associazione dei giornalisti ha espresso forte disappunto e si è detta indignata per questa scelta, che impedisce ai cittadini di conoscere le loro posizioni. La decisione ha suscitato polemiche e sollevato dubbi sulla libertà di informazione.

Usigrai indignato dal comportamento della Rai che sceglie di non far leggere il comunicato diffuso ieri contro la telecronaca di Paolo Petrecca “Petrecca e i vertici aziendali responsabili della figuraccia Rai alla cerimonia di apertura dei Giochi“, inizia così il comunicato che ieri Usigrai – sindacato dei giornalisti Rai – ha trasmesso dopo la pessima telecronaca di Paolo Petrecca direttore di Rai News. Il giornalista ha sostituito, di sua spontanea volontà, Bulbarelli dopo che la Rai lo ha sollevato dal proprio incarico a causa di uno spoiler che ha fatto in merito alla cerimonia d’apertura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usigrai tuona contro la Rai: il comunicato su Petrecca non è stato accettato in tv Approfondimenti su Petrecca Rai Rai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso Petrecca La Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca. Milano-Cortina 2026, Petrecca travolto dalle critiche social per le gaffe del commento Rai: “Servizio scandaloso”. USIGRai protesta: “Sconfitta per il Servizio Pubblico” La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Petrecca Rai Argomenti discussi: Usigrai tuona contro la Rai: il comunicato su Petrecca non è stato accettato in tv.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.