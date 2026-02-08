Usigrai censurata dopo la figuraccia a San Siro | La Rai si rifiuta di mandare in onda il nostro comunicato Eccolo

La Rai ha deciso di bloccare la diffusione di un comunicato di Usigrai, subito dopo la figuraccia di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi. L’azienda si rifiuta di mandare in onda il testo che chiede responsabilità ai vertici per quanto successo. Insomma, l’Usigrai si trova di nuovo nel mirino, questa volta per aver chiesto chiarimenti sulla condotta dei propri colleghi e sulla credibilità dell’emittente pubblica.

Alla “figuraccia” della telecronaca di Paolo Petrecca per l’inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro, la Rai aggiunge la scelta del “comportamento antisindacale pur di non pubblicare il comunicato dell’ Usigrai che chiede ai vertici dell’azienda di assumersi la responsabilità di quanto accaduto, per la credibilità, la difesa, il rispetto e la dignità della Rai e di chi ogni giorno ci lavora”. Il sindacato dei giornalisti di Viale Mazzini denuncia infatti la mancata diffusione e messa in onda della loro nota, in cui accusava di pesanti mancanze il servizio pubblico e chi lo dirige. “Non vuole il vertice della Rai che il sindacato difenda pubblicamente, con gli strumenti di legge, la professionalità e l’impegno di chi sta rendendo possibile il racconto delle Olimpiadi nonostante quanto accaduto nella telecronaca della cerimonia di apertura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Rai ha deciso di non far andare in onda il comunicato di USIGRai sul caso Petrecca.

Durante la telecronaca della partita, Paolo Petrecca ha combinato diverse gaffe che non sono passate inosservate.

