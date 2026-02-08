Usic Sicilia | Grande successo investigativo per l’Arma dei Carabinieri

Questa mattina i Carabinieri in Sicilia festeggiano un grande risultato. Ventuno militari sono stati lodati per aver portato a termine indagini complicate e delicate, che hanno portato a molte misure cautelari. L’operato degli agenti ha ricevuto riconoscimenti ufficiali per aver assicurato alla giustizia persone coinvolte in casi difficili.

L’Arma dei Carabinieri in Sicilia celebra oggi un importante riconoscimento per il lavoro svolto da ventuno militari, lodati per il loro impegno in indagini complesse e delicate che hanno portato a numerose misure cautelari. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia ha espresso il suo vivo apprezzamento per questi colleghi, sottolineando la professionalità e il senso del dovere che li contraddistinguono. La cerimonia di encomio, tenutasi presso la caserma Giacinto Carini a Palermo, ha visto la presenza di figure apicali della Legione Sicilia e del Gruppo Carabinieri di Palermo. Questo riconoscimento non è solo un tributo individuale, ma rappresenta un segnale forte di valorizzazione del ruolo cruciale che i Carabinieri svolgono nella tutela della legalità e nella sicurezza dei cittadini siciliani.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Usic Sicilia Encomi per ventuno carabinieri, Usic Sicilia: "Grande successo investigativo per l'Arma" L’Unione sindacale italiana dei carabinieri ha elogiato ventuno militari in Sicilia. Il ventenne salvato dai carabinieri a Misilmeri, l'Usic Sicilia: "Grande apprezzamento per l'intervento" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Usic Sicilia Usic Sicilia: Grande successo investigativo per l’Arma dei CarabinieriL’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia esprime vivo apprezzamento a 21 militari dell’Arma in servizio al Nucleo Investigativo, al Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi e alle S ... ilfattonisseno.it Avanzamento al grado di Luogotenente – aliquota 31.12.2025 A seguito delle segnalazioni ricevute, la Segreteria Nazionale USIC ha avviato un approfondimento tecnico sull’avanzamento al grado di Luogotenente per l’aliquota 31 dicembre 2025, rilevando facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.