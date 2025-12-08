Il ventenne salvato dai carabinieri a Misilmeri l' Usic Sicilia | Grande apprezzamento per l' intervento
L’Unione sindacale italiana carabinieri – Usic Sicilia esprime il proprio profondo apprezzamento per l’intervento provvidenziale dei militari dell’Arma che, a Misilmeri, sono riusciti a salvare la vita di un ventenne che stava per compiere un gesto estremo. I carabinieri, allertati in tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'idea era quella di trascorrere la notte al bivacco sulla cima della Grignetta a più di 2 mila metri ma non era equipaggiato. Un 20enne in ipotermia è stato salvato dal soccorso alpino con l'elicottero - facebook.com Vai su Facebook
Per amore si lancia da una collina, salvato dai carabinieri un giovane di 20 anni - ] ... Scrive blogsicilia.it