Encomi per ventuno carabinieri Usic Sicilia | Grande successo investigativo per l' Arma

L’Unione sindacale italiana dei carabinieri ha elogiato ventuno militari in Sicilia. Sono stati premiati per aver portato a termine un grande successo investigativo. Gli encomi arrivano ai carabinieri del Nucleo investigativo, del Nucleo operativo di Piazza Verdi e delle stazioni di Brancaccio e Montelepre. La loro azione ha permesso di ottenere risultati importanti sul territorio.

L’Unione sindacale italiana carabinieri, l'Usic Sicilia esprime vivo apprezzamento a ventuno militari dell’Arma in servizio al Nucleo investigativo, al Nucleo operativo della Compagnia Piazza Verdi e alle stazioni di Brancaccio e Montelepre per gli encomi ricevuti. Si tratta di un importante riconoscimento al loro straordinario impegno quotidiano, alla professionalità e al senso del dovere che li contraddistinguono. Usic Sicilia si unisce al plauso ricevuto da questi colleghi, esempio concreto di dedizione e spirito di servizio al Paese. È proprio per valorizzare e tutelare questo impegno che Usic continua a rafforzarsi nel territorio, portando avanti una rappresentanza sindacale fondata su trasparenza, supporto concreto e attenzione quotidiana ai bisogni dei carabinieri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Carabinieri Palermo Il ventenne salvato dai carabinieri a Misilmeri, l'Usic Sicilia: "Grande apprezzamento per l'intervento" Nuova Fiat Grande Panda, ecco la versione dell’Arma dei Carabinieri La nuova Fiat Grande Panda arriva anche in versione dell’Arma dei Carabinieri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carabinieri Palermo Argomenti discussi: Dalle indagini sullo stupro al Foro Italico all'operazione Persefone, encomio per 21 carabinieri; Consegnati encomi a 21 carabinieri alla caserma Giacinto Carini a Palermo; Palermo, encomi ai Carabinieri: riconoscimenti anche per l’operazione di Montelepre sui maltrattamenti a una ragazza disabile -; Durante un controllo tira fuori un coltello e minaccia i carabinieri, un arresto in corso dei Mille. Consegnati encomi a 21 carabinieri alla caserma Giacinto Carini a PalermoQuesta mattina, la cornice solenne della caserma Giacinto Carini, sede del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, ha ospitato un momento di alta rilevanza istituzionale. Il comandante provi ... blogsicilia.it Dallo stupro al Foro Italico all'operazione Persefone, encomio per 21 carabinieriSi tratta di militari sono particolarmente distinti nell'assolvimento dei compiti istituzionali. La cerimonia si è svolta stamattina nella caserma Giacinto Carini, sede del comando provinciale ... palermotoday.it Avanzamento al grado di Luogotenente – aliquota 31.12.2025 A seguito delle segnalazioni ricevute, la Segreteria Nazionale USIC ha avviato un approfondimento tecnico sull’avanzamento al grado di Luogotenente per l’aliquota 31 dicembre 2025, rilevando facebook

