Groenlandia non solo Trump | gli altri presidenti Usa che hanno provato ad annetterla

Oltre a Donald Trump, altri presidenti degli Stati Uniti hanno manifestato interesse per la Groenlandia, considerandola strategicamente importante. Questa regione, vasta e ricca di risorse naturali, ha suscitato attenzione politica e strategica nel corso degli anni. Analizziamo le diverse occasioni in cui i leader americani hanno mostrato interesse per questa area, oltre alle implicazioni geopolitiche di tali atteggiamenti.

Donald Trump non è l’unico presidente americano a sostenere l’idea che gli Stati Uniti debbano controllare la Groenlandia. L’isola è un territorio autonomo appartenente al Regno di Danimarca, situato tra il Nord America e l’Europa e collocato lungo la rotta più breve tra Washington e Mosca. Per la sua posizione geografica, l’isola è considerata un punto chiave per il controllo dell’Artico, per la difesa del continente nordamericano e per i sistemi di allerta missilistica e di sorveglianza spaziale. Nel corso del Novecento, Washington ha trattato la Groenlandia come una piattaforma militare avanzata, mantenendo basi e infrastrutture strategiche anche dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Recentemente, si sono susseguite due proposte legislative contrapposte riguardanti la Groenlandia. I Repubblicani propongono di annettere l’isola agli Stati Uniti, trasformandola nel 51° stato, mentre i Democratici lavorano a un testo per impedire questa eventualità, opponendosi alle intenzioni di Donald Trump. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e le diverse strategie sul futuro di questa regione strategica.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno manifestato un crescente interesse per la Groenlandia, considerando l’area strategica e le risorse presenti. La Danimarca, attuale sovrana, ha già venduto altre isole come le Isole Vergini, sollevando domande sulla possibilità di una futura cessione. Giuseppe De Luca, storico economico dell’Università Statale di Milano, analizza le implicazioni di questa attenzione e il valore politico e economico di “cuore di ghiaccio”.

