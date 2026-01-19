Bruce Springsteen contro Trump | Negli Usa i cittadini rischiano di essere assassinati se esercitano il diritto a protestare L’ICE usa metodi da Gestapo

Durante un suo concerto nel New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso preoccupazione per le condizioni di protesta negli Stati Uniti, criticando l’uso di metodi repressivi da parte dell’ICE e evidenziando rischi per i cittadini che esercitano il diritto di manifestare. Il cantante ha dedicato il brano

Sabato 17 gennaio 2017 il cantautore ha preso parte a sorpresa al festival Light of Day organizzato a Red Bank, nel New Jersey, dalla Light of Day Foundation, a sostegno della ricerca sul morbo di Parkinson e ha dedicato la canzone The Promised Land alla memoria di Renee Good, la donna di Minneapolis uccisa da un’agente dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement), che, ha detto «usa metodi da Gestapo». Il brano, scritto nel 1978, è uno di quelli a cui Springsteen è maggiormente legato e che anche il suo pubblico ai concerti canta con maggior trasporto. «L’ho scritta come un'ode alle possibilità americane, sia al paese meraviglioso ma imperfetto che siamo, sia al paese che potremmo essere - ha detto nel corso della sua esibizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

